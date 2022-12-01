США собираются расширить боевую подготовку ВСУ – CNN

США могут значительно расширить масштабы боевой подготовки ВСУ/ 59-f ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Администрация Байдена рассматривает возможность существенно расширить подготовку украинских военных, которые тренируются на американской базе в Германии.

В частности, речь идет об обучении до 2500 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские власти планируют не только увеличить количество украинских военных, которых будут тренировать на упомянутой базе, но и подход к подготовке.

Так, будут тренировать значительно большие группы военнослужащих. Их учебную программу расширят, и будут готовить их к выполнению более сложных тактических приемов ведения боя, в частности координации маневров пехоты и артиллерии.

В издании отмечают, что это обучение для защитников Украины будет "более интенсивным и более всесторонним" чем то, которое проводилось для украинских военных в Великобритании и Польше.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет помощи на сумму 53 миллиона долларов. Российские оккупанты ракетными атаками пытаются уничтожить украинскую энергосистему. Энергетикам необходимо оборудование для ремонта и США предоставят его в качестве помощи.

Напомним, группа сенаторов США из Демократической и Республиканской партий призвала Администрацию президента Джо Байдена пересмотреть свое решение о не предоставлении Украине передовых беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Технология этих дронов может помочь Киеву получить стратегическое преимущество в воздухе и усилить оборону своих территорий.

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