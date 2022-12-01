Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что убедил Минобороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность и Украины, и Польши.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт представит правительству ФРГ предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"В ходе сегодняшнего разговора еще раз убедил Министерство обороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность как Украины, так и Польши", – написал он.
В ответ Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству.
Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать Patriot Украине стало бы историческим.
"Еще бы одно решение Германии, которое стало бы историческим - передать Украине Patriot. И канцлера Шольца будут благодарить все последующие поколения украинцев", - сказал он.
Возможная передача Украине ЗРК Patriot
Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.
21 ноября вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot возле границы с Украиной.
После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
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