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Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

1 декабря 2022, 06:09

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что убедил Минобороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность и Украины, и Польши.

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot повысят безопасность как Украины, так и Польши, уверен Блащак / Фото Википедия

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт представит правительству ФРГ предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В ходе сегодняшнего разговора еще раз убедил Министерство обороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность как Украины, так и Польши", – написал он.

В ответ Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству.

Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать Patriot Украине стало бы историческим.

"Еще бы одно решение Германии, которое стало бы историческим - передать Украине Patriot. И канцлера Шольца будут благодарить все последующие поколения украинцев", - сказал он.

Возможная передача Украине ЗРК Patriot

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot возле границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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