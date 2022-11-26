ВСУ могут вооружить комплексами Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Украина может получить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Возможность поставки зенитно-ракетных комплексов, при согласии партнеров НАТО, допустила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

В частности, после падения ракеты на территории Польши, министр обороны республики Мариуш Блашчак предложил разместить на западной границе Украины комплексы Patriot, чтобы "защитить Украину от дальнейших жертв и отключения электроэнергии и повысить безопасность на восточной границе Польши", говорится в материале Сurrenttime.

"С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, если бы эти ракетные комплексы были размещены в Украине, недалеко от польской границы, чтобы также защищать польскую территорию. Тогда они защищали бы и помогали защищать как Украину, так и Польшу наиболее эффективно", – заявил президент Польши.

Где могут разместить комплексы Patriot

Чтобы полностью обезопасить польско-украинскую границу, достаточно два комплекса Patriot, считает военный эксперт Роман Свитан. При этом в зависимости от того, где они будут размещены, будет по-разному прикрыта территория Украины. Например, если ПВО поставят на границе двух стран, это закроет около 100 километров на восток.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Если примут решение и передадут нам ее, значит, мы можем разместить ее на удалении 100 км от польской границы вглубь Украины, и тогда можно говорить, что на 200 км от польской границы будет перекрыт системой противовоздушной обороны Patriot", – объяснил он.

Если в НАТО согласятся разместить ПВО в Украине, есть еще один важный вопрос, который должны будут решить союзники. Кто будет управлять этими системами ПВО - военные Североатлантического альянса или ВСУ, говорится в материале.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ПВО для Украины

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", — отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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