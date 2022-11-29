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Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для Украины

29 ноября 2022, 18:32

США предоставят Украине новый пакет помощи на сумму 53 миллиона долларов.

США, свет, электричество
США предоставит Украине помощь для ремонта єнергосистемі / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Российские оккупанты ракетными атаками пытаются уничтожить украинскую энергосистему. Энергетикам необходимо оборудование для ремонта и США предоставят его в качестве помощи. Размер этой помощи составляет 53 миллиона долларов. Об этом заявили в Госдепе США, сообщает Reuters.

США обещают передать оборудование максимально быстро.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - говорится в сообщении.

Что вошло в пакет помощи:

  • распределительные трансформаторы,
  • автоматические выключатели,
  • ограничители напряжения и другое оборудование.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Другие новости:

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