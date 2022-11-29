"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - Шмыгаль

Свет в Украине будут включать на 5-6 часов в день / Коллаж фото УНИАН, скрин

Украинские энергетики делают все, чтобы скорее восстановить энергосистему, которая серьезно пострадала от ракетных ударов врага. В стране наблюдается серьезный дефицит электроэнергии, который может привести к тому, что свет в домах у украинцев будут включать на 5-6 часов в день. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас дефицит в украинской энергосистеме составляет 30%.

"Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений меж всеми потребителями, чтобы людям включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", - сказал Шмыгаль.

Свет в Украине будут включать на 5-6 часов в день / скриншот

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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