В "Пунктах несокрушимости" установят Starlink / Фото ua.depositphotos.com

Россия хочет уничтожить украинскую энергосистему, чтобы принудить власти сесть за стол переговоров. По всей Украине обустраивают "Пункты несокрушимости", чтобы помочь украинцам пережить блэкаут. В таких пунктах обещают установить терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "Пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink", - сказал Федоров.

В Херсоне, который ВСУ освободили от оккупантов, уже заработали 20 точек публичной связи. В ближайшие 1-2 недели их количество увеличится еще на 40. Позже они появятся по всей области.

Федоров отметил, что по всей Украине будет установлено тысячи таких точек Wi-Fi.

Пункты несокрушимости: что это

Согласно официальным сообщениям, по Украине развернули почти четыре тысячи "Пунктов несокрушимости". Во время блэкаутов в них можно обогреться, подзарядить телефоны, доступ к интернету, попить и поесть горячего.

Посмотреть адрес ближайшего к вам Пункта несокрушимости" можно по ссылке: nezlamnist.gov.ua Согласно карте на сайте, в основном пункты открывают в школах, детсадах и заправках.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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