Украина получит €372 млн для ремонта повреждений от атак РФ: Шмигаль рассказал о состоянии энергосистемы

Западные страны и международные структуры предоставят Украине €372 млн для ремонта повреждений от атак РФ/ УНИАН, скрин

В Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена из-за ракетных атак страны-агрессора России. Однако дефицит электрики еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

О нынешнем состоянии энергосистемы Украины рассказал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. Об этом он написал в Facebook.

"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более тысячи специалистов работают ежедневно над ремонтом сетей", – подчеркнул Шмигаль.

Также он сообщил, что другие государства и международные структуры помогают Украине восстановить поврежденную энергосистему. Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Нидерланды выделили НЭК "Укрэнерго" 372 миллиона евро для оперативного ремонта повреждений от российских ракетных атак.

Кроме этого, другие государства оказывают помощь для закупки газа. Норвегия выделила НАК "Нафтогаз Украины" 200 миллионов евро для этих целей, еще 300 миллионов выделит ЕБРР.

Шмигаль добавил, что Кабмин передал Нафтогазу 12,7 миллиарда гривен на дополнительные закупки газа в хранилища.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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