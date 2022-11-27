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Пророчат Европе "прозрение": у Путина странно отреагировали на признание России страной-террористом

27 ноября 2022, 16:28

Песков заявил, что в Европарламенте якобы "вместо русофобии наступит прозрение в отношении России".

Дмитрий Песков, Европарламент
Песков отреагировал на признание России страной-террористом/ Reuters

У Путина отреагировали на решение Европарламента о признании России страной-террористом. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, якобы Россия такое решение "не принимает близко к сердцу". Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

"Россия не принимает близко к сердцу решение Европарламента, который признал РФ страной – спонсором терроризма", – сказал Песков.

При этом он отметил, якобы в Европарламенте "со временем вместо русофобии наступит прозрение в отношении России".

По словам Пескова, РФ руководствуется своими интересами и не будет "стрелять себе в ногу", если на Западе введут "потолок" цен на энергоресурсы.

Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма

Европейский парламент в среду, 23 ноября, принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством – спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такое решение Европарламента. Он подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики и экс-нардеп Украины Тарас Чорновил отмечал, что ЕС применит тактику "тысячи порезов" против РФ после ее признания спонсором терроризма. Хоть это решение носит рекомендательный характер, оно создаст новую политическую реальность и будет иметь свои последствия для РФ.

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