У Путина испугались гнева Эрдогана по Сирии и заклянчили переговоры

Россия призывает Турцию к длительным переговорам по Сирии / Коллаж Reuters

Кремлевский спикер Дмитрий Песков признал, что между Россией и Турцией есть разногласия относительно ситуации в Сирии. Он надеется, что конфронтации Москвы и Анкары не будет, и все удастся уладить путем переговоров по аналогии с подписанием соглашения в Сочи в 2019 году.

Как сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, представитель Кремля сказал, что у РФ действительно есть проблемы с Турцией по Сирии. Он осторожно отметил, что Москва, мол, тоже высказывала свои "претензии" по ситуации.

"По Сирии разногласия с Турцией есть, когда-то их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ... После этого мы слышали заявление Эрдогана, были и заявления наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены, как Турция выполняет свои обязательства", - заявил Песков.

Он призвал к переговорам и выразил надежду, что обеим сторонам удастся избежать конфронтации.

"...Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все же переговоров", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Эрдоган заявил о нарушении Россией договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган 21 ноября сделал заявление о том, что Россия нарушила договоренности по Сирии, которые стороны заключили в 2019 году в Сочи.

Турецкий глава государства отметил взятые Кремлем на себя обязательства, согласно которым российская сторона должна была зачистить отдельные района Сирии от "террористов".

Но Москва их не выполнила.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов", - отметил Эрдоган.

Также он объяснил, что удары, которые были нанесены по объектам в сирийском Кобане, связаны конкретно с нарушением россиянами своих обязательств.

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