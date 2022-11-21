"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил Россию

Реджеп Тайип Эрдоган / NTV

Россия в не выполнила ранее достигнутые договоренности по разрешению ситуации в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от террористов, сообщает агентство Anadolu.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", — сказал он.

Президент Турции пояснил, что именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани и предупредил, что операция будет продолжена.

Операция Турции "Меч-коготь"

Как известно, в ответ на теракт в Стамбуле в ночь на воскресенье Турция провела операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.

Удары были направлены на базы Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированного с ней сирийского курдского ополчения "Отряды народной самообороны" (YPG) - обе организации Анкара считает террористическими.

Ранее Эрдоган похвалил Владимира Путина за решение о выводе войск РФ из Херсона и назвал его "положительным".

Эрдоган надеется, что вскоре он сможет лично встретиться с российским диктатором.

"Я надеюсь, что в случае участия России в G20 у нас будет возможность встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с Россией", - сказал Эрдоган.

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