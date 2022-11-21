УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил Россию

21 ноября 2022, 21:11

Турецкий лидер напомнил о договоренностях 2019 года, которые не выполнила РФ.

Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / NTV

Россия в не выполнила ранее достигнутые договоренности по разрешению ситуации в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от террористов, сообщает агентство Anadolu.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", — сказал он.

Президент Турции пояснил, что именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани и предупредил, что операция будет продолжена.

Операция Турции "Меч-коготь"

Как известно, в ответ на теракт в Стамбуле в ночь на воскресенье Турция провела операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.

Удары были направлены на базы Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированного с ней сирийского курдского ополчения "Отряды народной самообороны" (YPG) - обе организации Анкара считает террористическими.

Ранее Эрдоган похвалил Владимира Путина за решение о выводе войск РФ из Херсона и назвал его "положительным".

Эрдоган надеется, что вскоре он сможет лично встретиться с российским диктатором.

"Я надеюсь, что в случае участия России в G20 у нас будет возможность встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с Россией", - сказал Эрдоган.

Читайте еще:

новости России Реджеп Тайип Эрдоган новости Турции новости Сирии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:11

"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил Россию

20:58

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: Кролик принесет большие неприятностиВидео

20:36

Травести-дива Монро в соблазнительных кружевах приготовилась к оргии на Щекавице

20:23

"Запаситесь теплой одеждой и одеялами": украинцам светят 4 месяца отключений - YASNOВидео

20:10

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

Реклама
19:59

"Стопроцентный результат": в ВСУ раскрыли детали работы систем ПВО IRIS-Т и NASAMSВидео

19:47

"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенкаВидео

19:44

Пошли мстить: Россия начала обстрел Херсона, звучат взрывыВидео

19:31

"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цельВидео

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направлениеВидео

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря чему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

17:55

"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьереВидео

17:51

Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погодаВидео

Реклама
17:30

Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиентаВидео

17:22

Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - НевзлинВидео

17:09

Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 годуВидео

16:39

Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - ПентагонВидео

16:30

Гороскоп на сегодня 21 ноября: Близнецам – наказания, а Козерогам – раздумья

16:27

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

16:21

Зеленский рассказал, как склонить Россию к мируВидео

16:12

Как быстро высушить одежду: 7 экспресс-способов

16:10

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

16:05

В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет: "Будет хорошей новостью"Видео

15:56

Марк Фейгин. Как русские готовятся к новым поражениямВидеоблоги

15:47

Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 годаВидео

15:39

Римма Зюбина осудила критику украинских актеров в адрес Оксаны Байрак: "Для меня это лицемерие"

15:31

Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решениеВидео

15:21

ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – СелезневВидео

15:17

Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФВидео

15:03

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

15:03

"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФВидео

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

Реклама
14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

13:59

Запасы оружия в НАТО заканчиваются: Столтенберг сделал тревожное заявлениеВидео

13:50

"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФВидео

13:26

Не против Зеленского: у Путина заявили, что не хотят менять власть в УкраинеВидео

13:11

Три мощных взрыва: ВСУ разгромили военную базу оккупантов под МелитополемВидео

13:01

Снег сменится дождями и начнутся морозы: в Украину идет лютое ненастьеВидео

12:53

Польша планирует перебросить новые системы ПВО Patriot к границе с УкраинойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять