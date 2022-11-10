Эрдоган похвалил Путина за отвод войск из Херсона и захотел стать посредником в переговорах

Эрдоган похвалил Путина за отвод войск их Херсона / Коллаж фото УНИАН, Суспільне, скриншот

Россия вывела свои войска из Херсона. Президент Турции Реджеп Эрдоган похвалил Владимира Путина за такое решение и назвал его "положительным". Об этом сообщает Sabah.

Эрдоган надеется, что вскоре он сможет лично встретиться с российским диктатором.

"Я надеюсь, что в случае участия России в G20 у нас будет возможность встретиться. В противном случае мі продолжим вести телефонную дипломатию с Россией", - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что в дальнейшем необходимо продолжить работу по окончанию войны в Украине уже на дипломатическом поле. Он акцентировал внимание на том, что готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Переговоры Украины и России

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога агрессор Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

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