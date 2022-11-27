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Российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской АЭС - президент Энергоатома

27 ноября 2022, 15:44

Уже несколько недель наблюдаются признаки того, что россияне готовятся отступить от Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС, российские военные
Российские оккупанты могут покинуть ЗАЭС / Коллаж фото ГУР Минобороны Украины, Reuters

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую атомную электростанцию, в скором времени могут покинуть АЭС. В последние недели наблюдаются признаки подготовки к их возможному отходу. Об этом в эфире телемарафона рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

Он отметил, что россияне могут попытаться вывезти из АЭС все, что получится.

"Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и воруют все, что могут найти", - сказал Котин.

Президент Энергоатома акцентировал внимание на том, что пока рано говорить об отходе оккупантов с ЗАЭС. Тем более они вероятнее всего заминировали территорию станции.

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что оккупанты обстреляли ЗАЭС и снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Они пробили крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

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