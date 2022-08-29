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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: снаряды упали между реакторами

29 августа 2022, 17:24

Российские снаряды пробили крышу спецкорпуса, где хранилось топливо.

Запорожская АЭС, российские военные
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / Коллаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

Российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции но едва не попали в реактор. Снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Об этом сообщили сами же пропагандистские росСМИ.

Они опубликовали фото последствий обстрела Запорожской АЭС. Отмечается, что российские снаряды попали в крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

При этом они снова пытаются обвинить во всем ВСУ.

обстрел Запорожской АЭС
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / росСМИ
обстрел Запорожской АЭС
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / росСМИ
обстрел Запорожской АЭС
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / росСМИ

В Энергоатоме заявили, что из-за обстрелов существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высокой остается и угроза возникновения пожаров.

"Украинский персонал станции продолжает героически работать, прилагая все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", – говорится в сообщении.

В энергокомпании также отметили, что в результате ночного обстрела Энергодара, который устроили российские оккупанты, были ранены четверо работников ЗАЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.

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