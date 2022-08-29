Николаев в огне: оккупанты ракетами лупят по городу

Ракетный обстрел / УНИАН

В понедельник, 29 августа, российские оккупанты устроили пекло в Николаеве. Войска РФ ракетами обстреляли жилые кварталы.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, в городе после объявления воздушной тревоги слышны мощные взрывы.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", — написал Сенкевич.

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Стоит отметить, что воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 15:20. Сразу после этого в городе начались взрывы.

"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях. Журналистов прошу ничего не сообщать - торопиться некуда, перепроверяйте глазами инфу. Все службы работают", - написал в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ситуация в Николаеве

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

Очевидцы отметили, что в Николаеве в период между 3 и 4 часами ночи было слышно не менее 10 взрывов.

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