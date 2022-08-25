Ночью оккупанты атаковали Украину: в Николаеве, Кривом Роге и на Киевщине прогремели взрывы

Ночью в Украине объявили воздушную тревогу, были слышный взрывы / Фото УНИАН

В ночь на 25 августа в Николаеве, Кривом Роге и Киевской области были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Николаеве

Около 03:20 в Николаеве прогремели взрывы, передает Суспільне. По словам очевидцев, в результате прилета вдали города вспыхнул пожар. Вероятно оккупанты запускали ракеты с территории временно оккупированной Херсонщины.

Взрывы на Киевщине

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что несколько звуков взрывов было слышно в одной из громад Вышгородского района.

"Данные уточняем. Экстренные службы уже работают", - добавил чиновник.

Он призвал жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Очевидцы утверждают, что довольно громкие взрывы прогремели на Киевщине около 02:50.

Место удара, где вспыхнул пожар, известно, однако следует подождать официального подтверждения данных.

В Киевской области после взрыва вспыхнул пожар / Фото Telegram

Взрывы в Кривом Роге

Ночью 25 августа российские оккупанты обстреляли Металлургический район Кривого Рога из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.

Об обстреле со стороны РФ около 03:30 сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО Торнадо-С (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК", – написал чиновник.

Он добавил, что на месте работают все службы, последствия прилетов уточняются. Граждан призвал быть осторожными из-за угрозы подорваться на неразорванном снаряде.

"Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. В случае обнаружения сразу звоним 101 и 102", – отметил Вилкул.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

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