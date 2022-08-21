Киев под угрозой: в ОП предупредили о рисках ракетного удара РФ и назвали сроки

РФ может нанести новый ракетный удар по Украине / Фото ru.wikipedia.org

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о существующей опасности массированного ракетного удара РФ по Украине в ближайшее время.

Оккупанты любят зачастую привязывают свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны в День Независимости Украины, подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона.

Представитель ОП предупредил, что оккупанты РФ ненавидят украинцев, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами городов Украины.

"Безусловно, Киев будет в этом перечне. Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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