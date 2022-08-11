РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов рассказал, что будет на фронте в ближайшие недели

Россия пытается перевести войну против Украины в стадию позиционной.
Российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.
Оккупанты изменили тактику и будут переходить к оборонительным операциям. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона в четверг, 11 августа.
"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.
Ранее сообщалось, что вблизи временно оккупированного Бердянска в Запорожской области раздались мощные взрывы. Звуки взрывов были слышны со стороны бывших баз отдыха, где "засели" российские захватчики.
Напомним, оккупанты в четверг, 11 августа, уже 4 раза обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Во время четвертого обстрела они попали неподалеку от первого энергоблока. В "Энергоатоме" заявляют, что ситуация обостряется.
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