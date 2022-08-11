'Второй Чернобыль': Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭС

Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭС/ Фото УНИАН

Если российские оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию, это может иметь эффект "грязной бомбы".

После взрыва может произойти огромный выброс радиоактивных веществ. Это чревато последствиями, как после чернобыльской катастрофы. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона "FreeДом".

Он отметил, что Россия сейчас использует Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, как рычаг влияния.

"Для России АЭС – это рычаг давления на Украину и наших западных партнеров. Они используют ядерный шантаж, чтобы мы не начали контрнаступление. А для западных стран это сигнал прекратить поставлять Украине оружие", – говорит военный эксперт.

В то же время нельзя исключать вариант, что оккупанты могли заминировать АЭС. Если они ее взорвут, это чревато катастрофическими последствиями.

"Нельзя исключить, что они ее заминировали. Если русские смогут взорвать здание реактора, то мы можем получить эффект "грязной бомбы". Будет огромный выброс радиоактивных веществ – что-то сравнимое с чернобыльским взрывом", – отмечает Жданов.

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар – загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

Читайте также: