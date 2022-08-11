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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: на территории начался пожар - Энергоатом

11 августа 2022, 17:02

Было зафиксировано 10 "прилетов" по территории станции и вблизи нее.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
Оккупанты обстрелы Запорожскую АЭС / коллаж фото УНИАН, Reuters

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Снаряды попали в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар-загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты обстреляли также территорию возле пожарной части, которая размещена неподалеку Запорожской АЭС.

Следует отметить, что из-за обстрела на станции не удалось провести пересменку, ведь автобусы с персоналом развернули назад, они вернулись в Энергодар из-за опасности. На АЭС остаются работники предыдущей смены, они будут там до нормализации ситуации.

По данным "Энергоатома", ситуация на станции контролируемая.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
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