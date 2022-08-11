"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежи

Оккупанты установили в Херсоне деревянные противотанковые ежи / коллаж фото Википедия, скриншот

Российские оккупанты на столько боятся наступления украинских защитников, что пытаются обороняться всем, что находят. В Херсоне они даже установили противотанковые ежи, но не обычные железные, а деревянные. Об этом начали сообщать в Telegram-каналах.

Судя по всему, средств на нормальные железные ежи им не хватило.

Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.

"Аналогов действительно нет такого в мире", – шутят пользователи соцсетей.

Напомним, недавно Главред сообщал о том, что на территории Беларуси вблизи границы с Украиной заметили танки, но не железные, а тоже деревянные. Муляжи техники установили вдоль границы.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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