УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежи

11 августа 2022, 16:09

Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.

деревянные противотанковые ежи
Оккупанты установили в Херсоне деревянные противотанковые ежи / коллаж фото Википедия, скриншот

Российские оккупанты на столько боятся наступления украинских защитников, что пытаются обороняться всем, что находят. В Херсоне они даже установили противотанковые ежи, но не обычные железные, а деревянные. Об этом начали сообщать в Telegram-каналах.

Судя по всему, средств на нормальные железные ежи им не хватило.

Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.

"Аналогов действительно нет такого в мире", – шутят пользователи соцсетей.

Напомним, недавно Главред сообщал о том, что на территории Беларуси вблизи границы с Украиной заметили танки, но не железные, а тоже деревянные. Муляжи техники установили вдоль границы.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Смотрите онлайн новости Херсона

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:09

"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежи

16:07

Потери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой – СNNВидео

16:02

"На днях может случиться серьезная катастрофа": астрологи назвали самый опасный город УкраиныВидео

16:00

Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну: советы финансистаВидео

15:22

"Сгорели склады ракет и самолеты, которые бомбили Винницу и Кременчуг" – эксперт о потерях РФ в КрымуВидео

Реклама
15:20

ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном: новая карта боев от британской разведки

15:11

Взрывы на аэродроме Беларуси: в ВСУ намекнули на работу партизанВидео

15:07

Ситуация ухудшается: обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах УкраиныВидео

14:56

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

14:50

В Минобороны назвали три шага, которые нужны для полной деоккупации УкраиныВидео

14:39

Больше санкций, изоляция и "убийство" репутации: признание РФ спонсором терроризма "утопит" ее – КулебаВидео

14:13

Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецептВидео

14:09

"Где-то в кустах под Бахмутом": Сенцов показал яркое селфи с фронтаВидео

14:00

"Снимите форму и уходите": Подоляк предупредил об "эпидемии аварий" на аэродромах в Крыму и БеларусиВидео

13:55

Запорожская АЭС нужна РФ целой: эксперт объяснила, почему оккупанты не взорвут станцию

13:47

"Гражданская война с миллионными потерями": Гиркин заглянул в будущее РоссииВидео

13:24

Насильно удерживал несовершеннолетнюю в квартире: коллаборант из Мелитополя оказался педофиломВидео

13:24

"Ничего так покурили": военный аналитик рассказал о потерях врага на аэродроме в КрымеВидео

13:17

Оккупанты планируют провести трибунал над азовцами на сцене филармонии в День независимости - мэрВидео

13:14

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

Реклама
13:02

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризмаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

12:58

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

12:54

Ему было всего 28 лет: на Донбассе погиб украинский боксер-командир бригадыВидео

12:48

Сергей Стерненко. В Крыму на днях ничего не произошло, россиянам паниковать не стоитВидеоблоги

12:48

"Дьявол постепенно сдает назад": таролог назвала самые опасные дни для Киева в августе

12:32

"Мечтает сменить Путина": Пономарев назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

12:30

"Я увидела дочь, ее разорванное тело": мама 4-летней Лизы побывала на месте трагедии в ВинницеВидео

12:20

Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и оправдал Россию - ReutersВидео

12:20

"Минска-3 не будет": Резников назвал условие для переговоров с РФ

12:19

Результат превосходит ожидания: зачем кладут туалетную бумагу в холодильник

11:40

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

11:25

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

10:51

"Врать ее научили бедные родители": как Симоньян превратилась в главный "рупор" Кремля

10:43

"Верят, что Украина сядет за стол переговоров": в окружении Путина началась паника - оппозиционер

10:27

Генерал назвал город Украины, который хотят захватить российские оккупантыВидео

10:01

"Свято место пусто не бывает": сбежавшей из России Лорак уже ищут замену

09:59

"Жест доброй воли": в Беларуси загорелась техника на аэродроме, с которого обстреливали УкраинуВидео

09:30

Две главные цели РФ на международной аренемнение

09:29

ВСУ могут за два месяца освободить оккупированный Херсон - АрестовичВидео

Реклама
09:10

Жена осталась без мужа, зато с орденом: в Украине ликвидировали молодого бурята-десантника

09:06

Украинцев ждет массовая бедность: в ближайшие три года цены вырастут на 61,1%

08:35

"Похожа на Надю Мейхер": Хименес-Браво заинтриговал новым фото с молодой возлюбленной

08:33

"Все только начинается": Арестович намекнул, что станет следующими мишенями защитников Украины

08:31

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

08:02

ВСУ устроили ад оккупантам на юге: уничтожены командные пункты, склады БП и 41 захватчикВидео

07:59

Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецептыВидео

07:43

Сколько будет стоить доллар через два года: СМИ узнали негативный прогноз НБУ

07:10

Исчезнут даже устаревшие пятна: 3 эффективных способа отстирать ржавчину с одежды

07:07

Арестович собрался баллотироваться на выборах президента, но есть условиеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять