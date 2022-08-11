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Ситуация ухудшается: обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах Украины

11 августа 2022, 15:07

Обязательная эвакуация из Донецкой области пока единственная.

Пенсия, украинцы
Эвакуация в Украине / УНИАН

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - рассказала Верещук.

По ее словам, "ситуация ухудшается, а с наступлением осенне-зимнего отопительного периода фактически точно ухудшится и предоставление тепла через теплосети будет значительно затруднено".

"Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут вероятно объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской области может оказаться без средств к жизни: отопления, света. Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки и мы уже это прогнозируем", - добавила Верещук.

Она также добавила, что за 10 дней августа с Донецкой области эвакуировали 3908 человек из них 777 детей:

  • 5 тысяч человек выехали Херсонской области, в основном женщины и дети;
  • 5123 человека выехали из Запорожской области;
  • из Харьковской области выехали 1681.

Всего с временно оккупированных территорий выехали 12 054 человек, из них 5 717 детей.

Эвакуация из Донецкой области

Власти Украины обязали жителей Донецкой области срочно эвакуироваться, людей обеспечат полным сопровождением и помощью, сказал президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что чем больше жителей уедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Он призвал украинцев говорить с теми, кто находится в зоне боевых действий на Донбассе и убеждать их в необходимости выезда.

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