"Мы поможем": Зеленский призвал людей немедленно покинуть Донецкую область

Зеленский призвал срочно эвакуироваться из Донецкой области / Коллаж Офис президента, УНИАН

Власти Украины обязали жителей Донецкой области срочно эвакуироваться, людей обеспечат полным сопровождением и помощью, сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в субботу, 30 июля.

"Там (на Донбассе - ред.) сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать, это решение все равно придется принимать. Поверьте мне", - сказал он.

Президент подчеркнул, что чем больше жителей уедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Он призвал украинцев говорить с теми, кто находится в зоне боевых действий на Донбассе и убеждать их в необходимости выезда.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть. Все организуется, полное сопровождение, полная помощь. Нужно лишь решение от самих людей. Поезжайте, мы поможем. Мы не Россия, для нас каждая жизнь имеет значение, поэтому мы будем использовать любую возможность", - сказал Зеленский.

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Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. Армия 26 июля нанесла удар по Антоновскому мосту в захваченном россиянами Херсоне. По словам представителя Оперативного командования Юг, украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Также в ОК Юг рассказали о том, что ВСУ контролируют стратегическую логистику в Херсонской области. Российские оккупанты из-за этого не могут наладить снабжение своих войск.

Позже глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, когда Украина победит в войне Россию, эстакада будет восстановлена.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении в самом разгаре. Украинские войска бьют дальнобойной артиллерией по стратегически важным для врага объектам и достигают успехов. Как полагают специалисты, захваченный Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

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