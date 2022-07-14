ВСУ с HIMARS захватили инициативу на поле боя: наступление России буксует даже на Донбассе – Жданов

Украина теперь громит логистику и систему военного управления войск России - Жданов / Коллаж Википедия, Главред

После появления ракетных систем залпового огня HIMARS у ВСУ появилась возможность бить сразу по двум опорам военной машины России – логистике и системе военного управления. Украина может влить на характер боевых действий на переднем крае, а оккупантов ожидает дефицит боеприпасов. Их наступление забуксовало даже на Донбассе, ожидается торможение атак и на Запорожском направлении. Серьезным показателем является неспособность врага развить атакующие действия. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что украинским войскам удалось захватить инициативу. В скором времени у оккупантов из-за эффективных действий сил обороны Украины будет меньше возможностей оказывать огневое давление на украинские войска. Также их ждет дефицит боеприпасов.

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Сейчас инициатива в наших руках. И то, что у нас появилась такая возможность громить две опоры боевых действий – логистику и систему военного управления, тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. В ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции. Будет потихоньку наступать боеприпасный голод", - полагает Жданов.

По словам эксперта, пробуксовка российского наступления фиксируется даже на Донбассе. Темпов, которые демонстрировали оккупанты в Северодонецке, уже нет. Ожидается торможение атак и на Запорожском направлении.

"Они не смогли сохранить темп наступления и тот напор, который был во время штурма Северодонецка, об этом вообще речь не идет. Они неделю топчутся на месте. Думаю, что сейчас очень застопорится и Запорожское направление, хотя еще неделю назад Анна Маляр говорила о том, что в Генштабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Пока об этом говорить, я думаю, не стоит", - объяснил ситуацию полковник ВСУ.

Также он добавил, что слабость российской оккупационной армии заключается в неспособности развивать наступление.

"На Херсонщине систему военного управления постарались поломать. Это показатель. То, что они не могут развивать наступление, это показатель", - подчеркнул Олег Жданов.

Смотрите видео Главред – Жданов рассказал, какая техника осталась у России для войны против Украины

Война России против Украины

Военный эксперт Петр Черник ранее отметил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняют реализацию их планов. Однако обстановка по-прежнему непростая. Согласно его прогнозу, войскам РФ понадобится несколько дней, чтобы восстановить логистику, после чего ожидается новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Британии, армия России нацелилась на контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги россияне ведут обстрелы с захваченного Изюма. Оккупанты ожидают, что захват дороги обеспечит им преимущество в дальнейшем продвижении в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что в скором времени численность тяжелой дальнобойной артиллерии Запада, такой как РСЗО HIMARS, будет насчитывать 14 единиц техники. Такое усиление украинской армии может помешать планам России по оккупации Донбасса.

Другие новости: