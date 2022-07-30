ВСУ ждут бои с войсками РФ за Запорожчину и Николаевщину: оккупанты намерены наступать – эксперт

Россия собирается перебросить до 10-11 тысяч войск на южный фронт – эксперт / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Войска России намерены собрать последние боеспособные силы, чтобы попытаться перехватить инициативу у ВСУ на юге Украины. Они перебрасывают большие силы на южный фронт и готовятся к наступлению на Николаевском и Запорожском направлениях. Украинская армия знает о планах оккупантов и примет бой. У захватчиков нет сил, чтобы совершить более одного рывка, поэтому ситуация решится в ближайшее время. Об этом заявил военный эксперт Сергей Кузан.

В эфире радио НВ он рассказал о том, что россияне перебрасывают большие силы на юг Украины. Такие планы указывают на их попытки переломить ситуацию на южном фронте в свою пользу. Оккупанты могут пойти в наступление на Запорожском и Николаевском направлениях.

Читайте такжеВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба Селезнев"По всему югу, я думаю, мы еще будем наблюдать попытки российского наступления, потому что перебрасываются большие подразделения десантных войск. Где-то примерно 14 БТГ, то есть это 8,5 тысяч именно десантных войск, и будет доведено до 10-11 (тысяч). Это говорит о том, что россияне попытаются переломить ситуацию в целом на юге. Речь идет о Запорожье и Николаевском направлении", - полагает Кузан.

Согласно его прогнозу, силам обороны Украины, которым известно о планах врага, предстоят большие бои с войсками РФ. Противник перебрасывает свои силы и на Запорожском направлении, поскольку видит, что теряет инициативу.

"Нам еще предстоят большие бои, но нашему командованию известны эти планы противника, и ВСУ готовятся принять врага. А на Запорожском направлении, кроме того, перебрасывают дополнительные танковые подразделения, потому что на севере россияне видят, что иначе они теряют инициативу", - сказал эксперт.

Читайте такжеВойска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNТакже он добавил, что у ВС РФ нет сил, больше чем на один рывок, поэтому развязку ситуации на юге можно будет ожидать уже в ближайшее время.

"Потому что сил на более одного такого "скачка" у россиян на данный момент нет", - подчеркнул Сергей Кузан.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. Армия 26 июля нанесла удар по Антоновскому мосту в захваченном россиянами Херсоне. По словам представителя Оперативного командования Юг, украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Также в ОК Юг рассказали о том, что ВСУ контролируют стратегическую логистику в Херсонской области. Российские оккупанты из-за этого не могут наладить снабжение своих войск.

Позже глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, когда Украина победит в войне Россию, эстакада будет восстановлена.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении в самом разгаре. Украинские войска бьют дальнобойной артиллерией по стратегически важным для врага объектам и достигают успехов. Как полагают специалисты, захваченный Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

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