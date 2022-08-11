В Минобороны назвали три шага, которые нужны для полной деоккупации Украины

Алексей Резников / коллаж УНИАН

Для того, чтобы освободить все оккупированные ныне русскими агрессорами районы Украины ‒ в пределах ее международно признанных границ ‒ необходимо как минимум три шага. Об этом заявил руководитель Минобороны Алексей Резников во время конференции в Копенгагене, сообщает Укринформ.

По его словам, сперва нужно остановить российских агрессоров, стабилизовать линию фронта и подготовить контрнаступательную операцию.

Как говорит Резников, линия фронта составляет более 2,5 тысячи км и активные боевые действия проходят на протяженности в 1,3 тысячи км.

Министр подчеркнул, что на данный момент определены несколько приоритетных групп возможностей. И их украинская армия должна достичь для достижения всех вышеуказанных целей.

"Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечения воздушной обороны крупных городов и объектов критической инфраструктуры, защита границы с Белоруссией, а также конкретные способности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создание условий для контрнаступательной операции", ‒ подытожил он.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

В августе у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали новое заявление по поводу необходимости переговоров с российскими агрессорами для завершения войны в Украине.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - сказал помощник президента Турции Фахреттин Алтун.

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