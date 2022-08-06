У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / NTV

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали новое заявление по поводу необходимости переговоров с российскими агрессорами для завершения войны в Украине.

Как заявил помощник президента Турции Фахреттин Алтун, на международной арене якобы есть силы, которые "заинтересованы" в продолжении этой войны, сообщает Reuters.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - подчеркнул представитель лидера Турции.

По его словам, якобы некоторые страны "пытались подорвать попытки Турции наладить диалог между Украиной и РФ", впрочем, не уточнил какие именно.

"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловы слезы", - добавил Алтун.

Напомним, ранее Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

После встречи лидеров РФ и Турции в Сочи 5 августа, Эрдоган заявил турецким СМИ, что его предыдущие контакты с президентом государства-агрессора России "нашли позитивное отражение на Кавказе, в Сирии и в Украине.

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