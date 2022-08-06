Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Путин, Эрдоган, Зеленский / скриншот, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил росийскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

После встречи лидеров РФ и Турции в Сочи 5 августа, Эрдоган заявил турецким СМИ, что его предыдущие контакты с президентом государства-агрессора России "нашли позитивное отражение на Кавказе, в Сирии и в Украине.

"Инициатива по экспорту украинского зерна через Черное море является последним глобальным примером этого. Сейчас важно реализовать план здоровым образом и трансформировать позитивную атмосферу в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле", – заявил турецкий президент.

Он заявил, что Украина должна садиться за стол переговоров с агрессором, потому что победителя в развязанной Россией агрессивной войне, по его мнению, не будет. Также Эрдоган в очередной раз предложил Путину лично встретиться с Зеленским – на территории Турции.

"Я с самого начала подчеркивал, что в войне в Украине не будет победителя. Несмотря на трудности, я также сохраняю свою твердую веру в то, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем организовать у себя его встречу с господином Зеленским. Мы продолжим. Я молю бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", – заявил Эрдоган турецким журналистам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что представители России лгут, когда говорят о возможности "диалога" с Украиной. Страна-террорист, после совершенных зверств, с оружием в руках призывает Киев к якобы "переговорам", что фактически является ультиматумом.

Москва ведет себя безжалостно в отношении человеческой жизни. Украинцы живут на своей земле, и в Кремле должны были знать, что украинцы будут защищаться.

Также мы сообщали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые для усиления переговорной позиции Украины с Россией. Как написал он в Twitter, для переговоров Украина должна укрепить свою позицию.

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