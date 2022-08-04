Россия лжет, угрожает и ставит ультиматумы: Зеленский разнес призывы Москвы к "переговорам"

Россия с оружием в руках предлагает не диалог, а ставит Украине ультиматум - Зеленский / Коллаж УНИАН

Представители России лгут, когда говорят о возможности "диалога" с Украиной. Страна-террорист, после совершенных зверств, с оружием в руках призывает Киев к якобы "переговорам", что фактически является ультиматумом. Москва ведет себя безжалостно в отношении человеческой жизни. Украинцы живут на своей земле, и в Кремле должны были знать, что украинцы будут защищаться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, украинский гарант в ходе онлайн-встречи с африканскими СМИ сказал о том, что Россия представляет собой страну-террориста, которая призывает к "переговорам" после того, как она совершила череду зверств.

По его словам, это не инициатива по диалогу, а ультиматум.

"Это не диалог, это не примирение, это ультиматум с их стороны, который звучит так: "Если вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем вас убивать". Но они говорят в медиа: "Мы готовы к диалогу". Это ложь! Что это за диалог? Как референдум в Крыму? С оружием в руках они с нами готовы говорить?" - отметил Зеленский.

Также он добавил, что РФ чувствует себя сильной и демонстрирует безжалостность к человеческой жизни. В Кремле должны были знать, что Украина, в случае такого поведения со стороны российского государства, будет защищаться.

"Мы защищаемся, мы на своей земле", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Зеленский раскритиковал "мирные" инициативы по переговорам с РФ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 3 августа сделал ряд скандальных заявлений о войне России против Украины. Близкий к Кремлю политик сказал, что Москва, дескать, стремится к "переговорам с Киевом".

Войну он назвал "ошибкой российского правительства", Донбасс призвал превратить в кантон, и посчитал, дескать, "абсурдным" возвращение Украиной Крыма военным путем.

Президент Владимир Зеленский подверг критике так называемый "инициативы по диалогу" со стороны России. По его словам, если бы Москва действительно стремилась к миру, она бы не стягивала войска на юг Украины.

Также глава государства подчеркнул, что вызывает отвращение ситуация, когда бывший лидер весомой страны Европы является посланником страны-террориста и призывает с ней говорить.

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