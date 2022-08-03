Хотела бы закончить войну – не стягивала бы войска на юг: Зеленский разнес "мирные" инициативы РФ

Зеленский ответил на заявления Шредера о якобы стремлении России к "миру" / Коллаж Офис президента, УНИАН

Если бы Россия действительно стремилась к переговорам с Киевом и реальному завершению войны, она не направляла бы свои войска на юг Украины и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых, ни в чем не повинных людей. Отвращение вызывает и ситуация, когда бывший лидер весомой страны Европы выступает посланником страны-террориста и призывает к диалогу с ней. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Если бы Россия действительно, реально хотела бы закончить войну, она не стягивала сейчас резервы на украинский юг, и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых, невинных людей", - сказал глава государства в среду, 3 августа, в ходе своего вечернего видеообращения.

Также он назвал отвратительным факт того, что страна-террорист Россия, для продвижения своих интересов, использует бывших лидеров весомых государств.

"Они (руководство России ) активируют различных "эмиссаров" с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров. Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Скандальные заявления Шредера о войне России против Украины

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 3 августа сделал ряд скандальных заявлений относительно войны Москвы против Киева. В частности, связанный с Кремлем немецкий политик сказал, что государство-агрессор, мол, стремится к переговорам с Украиной.

Войну России против Украины он назвал, дескать "ошибкой российского правительства".

Также он предложил якобы расширить зерновые переговоры до политических, в рамках которых, как считает Шредер, можно было бы договориться о прекращении огня.

Возвращение Крыма в Украину военным путем он назвал, мол, "абсурдным" и предложил из Донбасса сделать, мол, "кантон".

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