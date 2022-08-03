Шредер встретился с Путиным и заявил, что Кремль хочет переговоров о завершении войны

Герхард Шредер находится в дружественных отношениях с главой Кремля Путиным / kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет переговоров и дипломатического решения войны в Украине.

Немецкий политик, который находится в дружественных отношениях с главой Кремля, рассказал, что ездил в Москву и встречался там с лидером РФ.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", – сказал Шредер в интервью еженедельнику Stern.

"Первый успех – это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", – добавил он.

Кроме того, Шредер озвучил ряд неоднозначных заявлений. В частности, он назвал войну "ошибкой российского правительства".

"Если смотреть на проблемы, которые действительно актуальны, то их можно решить. Например, "абсурдно", что Украина должна отвоевать Крым военным путем. По поводу членства в НАТО даже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как у Австрии", - добавил экс-канцлер Германии

Шредер также предложил сделать Донбасс чем-то похожим на швейцарский кантон.

"В России существуют реальные опасения, которые подпитываются историей. И, к сожалению, они оправданны", – резюмировал немецкий политик в духе российской пропаганды.

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Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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