Герхард Шредер считает, что сделку по зерну можно постепенно расширить до прекращения огня. Также немецкий политик озвучил ряд неоднозначных заявлений.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет переговоров и дипломатического решения войны в Украине.
Немецкий политик, который находится в дружественных отношениях с главой Кремля, рассказал, что ездил в Москву и встречался там с лидером РФ.
"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", – сказал Шредер в интервью еженедельнику Stern.
"Первый успех – это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", – добавил он.
Кроме того, Шредер озвучил ряд неоднозначных заявлений. В частности, он назвал войну "ошибкой российского правительства".
"Если смотреть на проблемы, которые действительно актуальны, то их можно решить. Например, "абсурдно", что Украина должна отвоевать Крым военным путем. По поводу членства в НАТО даже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как у Австрии", - добавил экс-канцлер Германии
Шредер также предложил сделать Донбасс чем-то похожим на швейцарский кантон.
"В России существуют реальные опасения, которые подпитываются историей. И, к сожалению, они оправданны", – резюмировал немецкий политик в духе российской пропаганды.
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Переговоры Украины и России
27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.
3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.
"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.
Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.
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