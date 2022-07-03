У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФ

Переговоры делегаций Украины и РФ / скриншот ТАСС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией.

В своем Twitter он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", - подчеркнул Подоляк.

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Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

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