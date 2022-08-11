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"Минска-3 не будет": Резников назвал условие для переговоров с РФ

11 августа 2022, 12:20

В случае проведения "референдумов" на временно захваченных территориях ни о каких переговорах с РФ речь не может идти, заявил министр обороны Украины.

Алексей Резников
Алексей Резников назвал условия переговоров Украины и России / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры между Россией и Украиной.

По его словам, это произойдет только в том случае, если за столом будут сидеть партнеры Украины - в этом случае есть шанс для переговоров со страной-агрессором. Об этом Резников сказал в интервью Украинской правде.

Глава Минобороны отметил, что в случае проведения "референдумов" на временно захваченных территориях ни о каких переговорах с РФ речь не может идти. Сейчас, подчеркнул Резников, поскольку переговоров нет, давать оценку переговорной позиции нет смысла.

"Хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен только при условии, если за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить "Минск-3" нет никакого смысла", — сказал Резников.

Он добавил, что последний раз участвовал в переговорах за день до того, как оккупационная армия объявила об отходе от Киева.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

В августе у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали новое заявление по поводу необходимости переговоров с российскими агрессорами для завершения войны в Украине.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - сказал помощник президента Турции Фахреттин Алтун.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

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