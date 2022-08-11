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Больше санкций, изоляция и "убийство" репутации: признание РФ спонсором терроризма "утопит" ее – Кулеба

11 августа 2022, 14:39

Россия годами пыталась убедить мир, будто она пытается противодействовать терроризму, хотя на практике она является его источником, подчеркнул глава МИД.

Больше санкций, изоляция и 'убийство' репутации: признание РФ спонсором терроризма 'утопит' ее – Кулеба
Признание РФ спонсором терроризма "утопит" ее – Кулеба/ УНИАН

Россияне с 24 февраля, когда начали широкомасштабную войну против Украины, уже совершили все перечисленные в Римском статуте преступления. Поэтому страну-агрессора РФ нужно как можно быстрее признать государством-спонсором терроризма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина. Он отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Также он пояснил, как это отобразится на практике и может ли такой шаг еще сильнее "утопить" Россию.

"На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия", – отмечает Кулеба.

Также он рассказал, что РФ на протяжении многих лет прикрывалась якобы "борьбой с терроризмом", чтобы тем временем манипулировать другими государствами и искать какие-то причины взаимодействиями с ними. Таким образом стране-агресорці удалось обелить свою репутацию после того, как в 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году – на Украину.

"Россия навязывала миф о своей якобы конструктивной роли в противодействии терроризму для оправдания собственных войн, начиная с Чечни и заканчивая Сирией. Хотя ни одна из них не была справедливой или оправданной, российские чиновники и дипломаты везде рассказывали, что они якобы борются с терроризмом", – отмечает Кулеба.

Он подчеркнул, что когда РФ признают спонсоркой терроризма, этот созданный Россией миф навсегда будет разрушен. Ведь все действия России четко показывают, что она не борец с терроризмом, а его источник.

Кулеба добавил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы РФ признали государством-спонсоркой терроризма США, а также террористическим государством в странах Европы и на уровне различных международных организаций.

Признание России государством-спонсоркой терроризма

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках России против мирного населения Украины, в котором действия россиян против мирного населения признаются терроризмом, а Россия-государством-спонсором терроризма.

По состоянию на это время государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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