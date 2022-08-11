"Гражданская война с миллионными потерями": Гиркин заглянул в будущее России

Игорь Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, какое будущее ждет послевоенную Россию.

Рассуждая дезертирстве в оккупационных войсках он заявил, что это может привести к плачевным последствиям для РФ.

"Ты за родину воюешь! За то, чтобы твои дети выросли нормальными людьми, в нормальной стране и не померли с голода, когда здесь через пару лет все развалиться и все будут воевать против всех", - заявил террорист.

Гиркин признал, что проиграв Украине в войне, Россия исчезнет как единое государство.

"Альтернатива победе в Украине, ликвидации Украины - гражданская война в России. С миллионными потерями", - распинался террорист.

Ранее Гиркин разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.

Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

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