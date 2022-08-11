"Гражданская война с миллионными потерями": Гиркин заглянул в будущее России

Террорист призывает оккупантов не бежать с фронта.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, какое будущее ждет послевоенную Россию.
Рассуждая дезертирстве в оккупационных войсках он заявил, что это может привести к плачевным последствиям для РФ.
"Ты за родину воюешь! За то, чтобы твои дети выросли нормальными людьми, в нормальной стране и не померли с голода, когда здесь через пару лет все развалиться и все будут воевать против всех", - заявил террорист.
Гиркин признал, что проиграв Украине в войне, Россия исчезнет как единое государство.
"Альтернатива победе в Украине, ликвидации Украины - гражданская война в России. С миллионными потерями", - распинался террорист.
Ранее Гиркин разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.
Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.
Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".
Читайте также:
- "Те, кого накрыло ракетами, уже ничего не расскажут": Гиркин признал мощность HIMARS
- "Еще немного, и прорыв к Лондону!": у Гиркина "подгорело" из-за переброски спецназовцев РФ в Африку
- "Крыму надо потерпеть!": Гиркин высмеял оправдания Минобороны РФ по взрывах в Новофедоровке