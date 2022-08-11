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"Снимите форму и уходите": Подоляк предупредил об "эпидемии аварий" на аэродромах в Крыму и Беларуси

11 августа 2022, 14:00

Советник руководителя ОП добавил, что российских оккупантов карма найдет везде.

аэродром Зябровка, Беларусь
Подоляк анонсировал начало "эпидемии" технических аварий на аэродромах в Беларуси и Крыму / коллаж фото Википедия, БелТА

В Крыму и Беларуси начинается "эпидемия технических аварий" на аэродромах. Российским военным советуют рассматривать это как "предостережение свыше". Об этом шутливо заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он добавил, что оккупантов "карма найдет везде".

"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным стоит рассматривать как предостережение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и идите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня ночью в Беларуси на территории военного аэродрома "Зябровка" загорелась военная техника. Известно, что этот аэродром враг использовал для ракетных ударов по Украине.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов.

Другие новости:

война в Украине Беларусь российское вторжение деоккупация Крыма
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