"Жест доброй воли": в Беларуси загорелась техника на аэродроме, с которого обстреливали Украину

В Беларуси загорелась техника на аэродроме / Коллаж фото Википедия, БелТА

В Беларуси на территории военного аэродрома "Зябровка" загорелась военная техника. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Известно, что этот аэродром враг использовал для ракетных ударов по Украине.

"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению", - говорится в сообщении.

По информации белорусской мониторинговой группы, инцидент произошел около 00:30 11 августа.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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