Военные РФ обстреляли Харьков, в городе зафиксировали четыре прилета: что известно

Харьковчане говорят, что в сторону города летели ракеты из российского Белгорода. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома.
Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20
Как сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, в 04:28 были зафиксированы четыре прилета, один за другим
Терехов подчеркнул, что уже есть подтвержденная информация о попадании во двор жилого дома в центре города - в Киевском районе Харькова.
"Повторю – жилого дома! О пострадавших пока не сообщается", – уточнил чиновник.
Тем временем в Сети опубликовали видео момента одного из прилетов по Харькову. На нем слышен звук пролетающей ракеты, а также удара, после которого сработала автомобильная сигнализация.
Харьковчане заявили, что в сторону города летели ракеты из российского Белгорода.
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Как сообщал Главред, в среду, 10 августа российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. Оккупанты обстреляли центральную часть города снарядами из РСЗО "Ураган". По данным правоохранительных органов, погибли семь человек, еще шесть получили ранения.
7 августа захватчики обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. В результате пострадал работник АЭС, его госпитализировали.
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