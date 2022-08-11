Военные РФ обстреляли Харьков, в городе зафиксировали четыре прилета: что известно

По Харькову оккупанты ударили ракетами / Фото УНИАН

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, в 04:28 были зафиксированы четыре прилета, один за другим

Терехов подчеркнул, что уже есть подтвержденная информация о попадании во двор жилого дома в центре города - в Киевском районе Харькова.

"Повторю – жилого дома! О пострадавших пока не сообщается", – уточнил чиновник.

Тем временем в Сети опубликовали видео момента одного из прилетов по Харькову. На нем слышен звук пролетающей ракеты, а также удара, после которого сработала автомобильная сигнализация.

Харьковчане заявили, что в сторону города летели ракеты из российского Белгорода.

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Как сообщал Главред, в среду, 10 августа российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. Оккупанты обстреляли центральную часть города снарядами из РСЗО "Ураган". По данным правоохранительных органов, погибли семь человек, еще шесть получили ранения.

7 августа захватчики обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. В результате пострадал работник АЭС, его госпитализировали.

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