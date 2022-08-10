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В Бахмуте пекло и много погибших: оккупанты Ураганами обстреляли центр города

10 августа 2022, 22:26

Оккупанты повредили магазины, многоэтажки и частные дома.

Война в Украине, Бахмут
Война в Украине / t.me/pavlokyrylenko_donoda/4495

В среду, 10 августа российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Сообщается, что оккупанты обстреляли центральную часть города снарядами из РСЗО "Ураган".

По данным правоохранительных органов погибли семь человек, еще шесть получили ранения.

Оккупанты повредили магазины, многоэтажки и частные дома.

Фото последствий удара опубликовал в Telegram начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он призвал жителей эвакуироваться.

Также глава Офиса президента Украины Андре Ермак коротко прокомментировал ситуацию в Бахмуте.

"Битва за Бахмут продолжается. Слава воинам Украины. Враг боится вашего мужества и силы", - написал Ермак.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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