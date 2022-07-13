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ВСУ мощно бьют войска РФ из HIMARS и намерены освободить все захваченные земли Украины – Данилов

13 июля 2022, 11:17

Ракетные системы HIMARS очень эффективно работают по вражеским целям, нет ни дня без "сюрпризов" для оккупантов, сказал Алексей Данилов.

Данилов HIMARS
HIMARS позволяет наносить точные удары по позициям российских оккупантов - Данилов / Коллаж Википедия, Facebook Максим Козицкий, УНИАН

Армия Украины благодаря современному оружию Запада регулярно устраивает "сюрпризы" для войск России. Ракетные системы HIMARS демонстрируют безупречную работу и наносят удары по четко поставленным целям. Контрнаступление ВСУ будет постепенным и начнется на отдельных направлениях. Главная задача – освобождение всех захваченных украинских территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что предоставленное западным миром оружие действительно сделало более эффективным противостояние российским войскам на поле боя. Множество "хлопков" по складах захватчиков – результаты работы РСЗО HIMARS. Запад действительно стал поставлять нужное Украине вооружение, за что Киев благодарит союзников.

Читайте такжеНравятся тебе HIMARS – не нравится, терпи, Путин..."У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда надо попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать", - отметил Данилов.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что освобождение территорий Украины будет постепенным и начнется на отдельных направлениях. Задача остается четкой – деоккупация всех украинских земель, которые были захвачены Россией.

Война России против Украины

Военный эксперт Петр Черник считает, что успешные удары ВСУ по складам оккупационных войск РФ осложняют реализацию планов захватчиков. Однако ситуация по-прежнему непростая. Врагу понадобится несколько дней, чтобы перестроить свою логистику. После этого следует ожидать новую волну битвы за Донбасс.

Согласно данным разведки Великобритании, следующей целью оккупантов России станет трасса Е40, которая соединяет Донецк и Харьков. Вдоль оси главной дороги вражеские войска ведут обстрелы с оккупированного Изюма. Контроль над этой трассой россияне намерены использовать для своего дальнейшего продвижения в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что скоро на балансе ВСУ будет уже 14 единиц HIMARS и аналогичной дальнобойной артиллерии Запада. По его мнению, такое усиление Украины может привести к слому планов России по захвату всего Донбасса.

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