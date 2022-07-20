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Идут ожесточенные бои: россияне пробуют захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС - Генштаб

20 июля 2022, 19:29

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг осуществлял обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфине, Павловка.

Танк Т-72
ВСУ отбили наступление врага - сводка Генштаба 20 июля / Фото УНИАН, Википедия

Сегодня украинские защитники героически отбили штурмы врага на многих направлениях фронта - оккупанты настойчиво пытались захватить Бахмут и территорию Углегорской ТЭС, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг осуществлял обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфине, Павловка и Улановое Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали вблизи Старого Салтовуа, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементеевки и Коробочкиного, а также нанесли авиаудар рядом с Мосьпаново и Ртищевкой. Также российские военные пытались продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении оккупанты вели обстрел в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, большая Камышеваха, Покровское и других. Наши бойцы отбили штурм в районе Богородичного.
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На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, а также нанесли удар вблизи Краматорска и Славянска. Пытались штурмовать в районах Григоровки и Спорного, однако наши бойцы нанесли врагу отпор;

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для захвата Бахмута и Углегорской ТЭС. Российские военные обстреливали районы населенных пунктов Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других, а также нанесли удар авиацией по Покровскому. Бои в районе Берестово и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольгевское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки. Также оккупанты пытались провести разведку боем в районе Новоселовка, однако понесли потери и отошли.

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На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на недопущении продвижения наших бойцов вглубь. Проводят разведку БпЛА и систематически обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаковое, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котляровое, Степная Долина, Новая Заря, Лупареве и ряда других. Также российские военные нанесли удар авиацией возле Муравьевки и Новогригорьевки.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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война в Украине Генштаб ВСУ
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