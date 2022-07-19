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Украина испытывает логистический кошмар во время доставки западного оружия на фронт - WSJ

19 июля 2022, 21:05

Освоение ВСУ западного оружия оказалось серьезной проблемой, поскольку разные образцы поступают небольшими партиями.

ВСУ приняли на вооружение комплекс
Украина испытывает сложности с доставкой западного оружия на фронт / фото Минобороны Украины

У Украины имеется "логистический кошмар" во время доставки западного вооружения военнослужащим на передовой, сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации СМИ, сейчас в бою используются более современные и эффективные западные дальнобойные артиллерийские орудия. Однако их освоение оказалось серьезной проблемой, поскольку разные образцы поступают небольшими партиями.

"Нынешний подход, при котором каждая страна передает батареи по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики", - отметили в лондонском Королевском институте объединенных вооружений.

На сегодняшний день ВСУ используют гаубицы M777 из США, Австралии и Канады, а также самоходную артиллерию, такую как Caesar из Франции, PzH 2000 из Германии, американские M109 и AHS Krab из Польши.

"Ни одна из этих систем не имеет ничего общего… Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми и так далее. Но это не так", - подчеркнул эксперт Джек Уотлинг.

Аналитик Rand Corp. Скотт Бостон в свою очередь отмечает, что Украине дали не просто разные виды оружия. Ей нужно в короткий срок научиться обращению с ним, а также обслуживать его.

"Когда вы переходите на платформы несоветского происхождения, вам приходится иметь дело со многими вещами, которых раньше не было в игре. Многое из советского наследия - это машины, которые чинишь молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазкой и молитвой", - добавил он.

Поставки западного оружия Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.

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