Война с РФ - на смерть: Будапешт согласился на транзит оружия в Украину

Венгрия изменила позицию по транзиту оружия в Украину / УНИАН

Будапешт не возражает против транзита западного оружия в Украину для отражения агресии РФ, заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр.

Об этом он заявил в ходе встречи с городским головой Львова Андреем Садовым, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Венгерский чиновник подчеркнул, что официальный Будапешт изменил мнение и не возражает против того, чтобы третьи страны перевозили по ее территории оружие для Украины.

"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие - это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", - отметил Мадяр.

Вместе с тем он добавил, что венгерские летние лагеря и санатории готовы принять украинских детей, а больницы – раненых гражданских и военных. Как рассказали представители венгерской делегации, страна предоставит 1000 стипендий для обучения украинцев в университетах.

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Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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