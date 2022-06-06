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"Врут и очерняют": в Венгрии набросились на Украину с новыми обвинениями

6 июня 2022, 19:32

Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

Сийярто
Петер Сийярто / УНИАН

Получил продолжение дипломатический скандал между Будапештом и Киевом, вспыхнувший после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, врут и пытаясь нас очернить. Они ни разу не сказали и слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев", - добавил Сийярто.

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Хамская выходка Ласло Кевера

Ранее Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

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