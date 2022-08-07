Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: теперь невозможно вовремя обнаружить утечку радиации

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / коллаж фото УНИАН, Reuters

Российские оккупанты не прекращают терроризировать весь мир. Они снова обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. В результате пострадал работник АЭС, его госпитализировали. Об этом сообщает Энергоатом.

Снаряды попали вблизи с сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. На территории 800 кв. метров выбиты окна.

"Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Оккупанты повредили три датчика радиационного мониторинга. Это опасно, ведь работники АЭС не смогут вовремя обнаружить утечку радиации из контейнеров с отработанным топливом.

Известно, что работник АЭС получил осколочные ранения, он находится в местной больнице.

Следует отметить, что этот обстрел был запланирован заранее, о чем знали работники "Росатома". 500 россиян и персонал "Росатома" укрылись в бункерных помещениях перед началом обстрела атомной станции.

Напомним, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

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