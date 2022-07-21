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Ядерная катастрофа может повториться: оккупанты разместили взрывчатку в машзале энергоблока ЗАЭС

21 июля 2022, 14:58

Оккупанты заблокировали проезд спецтехники, с помощью которой можно было бы потушить вероятный пожар.

Запорожская АЭС, российские военные
Оккупанты разместили технику в машзале энергоблока / Коллаж Википедия, УНИАН

В Запорожской области оккупанты повышают риск ядерной катастрофы. Они разместили взрывчатку и военную технику в машинном зале 1-го энергоблока Запорожской АЭС. Всего в зале находится 14 единиц тяжелой российской техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Об этом сообщает Энергоатом.

Все это оккупанты разместили рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также вблизи главного маслобака. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

Следует отметить, что рядом со взрывчаткой размещен взрывоопасный водород. Его используют для охлаждения генератора. Из-за военной техники в машзал энергоблока не сможет заехать специальная пожарная машина или другие машины. В случае пожара это может вызвать катастрофу огромных масштабов.

"Поэтому риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут равняться той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

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Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

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