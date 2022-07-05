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"Даже у Лукашенко не хватит смелости": Жданов оценил риск атаки оккупантов на украинские АЭС

5 июля 2022, 01:32

Ровенская и Хмельницкая АЭС хорошо охраняются. Если путинские войска решатся на атаку, то бои за них будут довольно серьезными и кровопролитными.

Ровенская АЭС
Ровенская и Хмельницкая АЭС вряд ли станут целями оккупантов / Фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил риски того, что российские оккупанты могут обстрелять Ровенскую и Хмельницкую АЭС для того, чтобы погрузить Украину в энергетический кризис в преддверии зимы.

По мнению эксперта, Ровенская АЭС вряд ли будет целью захватчиков.

"Во-первых, мы хорошо охраняем Ровенскую и Хмельницкую АЭС, они находятся рядом. Потому бои за них будут довольно серьезными и кровопролитными", - сказал Жданов в интервью Главреду.

"Во-вторых, все-таки речь идет об атомных станциях – играться с огнем возле бочки с бензином неразумно. Даже у Лукашенко не хватит смелости пойти на такой рискованный шаг", - добавил военный эксперт.

Как сообщал Главред, в первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля армия РФ захватила Чернобыльскую АЭС. Военные удерживали в заложниках персонал.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что на территории украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет российских войск.

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