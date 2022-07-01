Лукашенко ищет способ предать Путина – интервью с Олегом Ждановым

Лукашенко может вытолкать российские войска из Беларуси – Жданов / УНИАН, Главред

С первых дней войны Беларусь вовлечена в войну с Украиной на стороне России, поскольку Лукашенко предоставил территорию своей страны россиянам как плацдарм для нападения. Именно с белорусской территории осуществляли вторжение российские войска, которые двигались на Киев и Чернигов. И именно с белорусской территории по городам Украины летели и летят ракеты.

Однако все эти четыре месяца Лукашенко удавалось избегать непосредственного ввязывания в войну и введения белорусских войск в Украину. Теперь, когда Россия начала выдыхаться, очевидно, что давление на Беларусь со стороны Кремля усилилось, и напряжение на украинско-белорусской границе постоянно возрастает.

Главред узнал у военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, что свидетельствует о подготовке белорусских войск к ввязыванию в войну с Украиной, почему медлит Лукашенко, насколько критично для России участие в войне Беларуси и почему, а также есть ли у Лукашенко возможность маневра – может ли он избежать участия в войне.

Интервью с Олегом Ждановым в формате видео. Подпишись на Главред!

– Насколько вероятным вы считаете вступление Беларуси в войну и введение ее войск на территорию Украины? Что свидетельствует о том, что Лукашенко готовится к войне?

– Подготовка Беларуси к войне медленно, но идет. Лукашенко выполняет все мероприятия, которые обеспечивают готовность армии к ее применению по назначению: проводятся военные учения, проверки боевой готовности и даже учения по развертыванию армии. Это три признака того, что белорусская армия готовится к боевому применению.

– А какова вероятность, что это действительно произойдет? В других интервью ранее вы говорили, что оцениваете эту вероятность 50/50 – возможно, на сегодняшний день ваша оценка изменилась?

– Нет, наоборот, я утвердился во мнении, что вероятность вступления армии Беларуси в войну (потому что сама Беларусь давно уже воюет на стороне России) остается 50/50. Потому что параллельно (с подготовкой к войне, – ред.) Лукашенко начал проводить мероприятия по передаче боезапаса и техники, которую он снимает с хранения, вооруженным силам Российской Федерации. А никто никогда не отдает боеприпасы и технику перед началом военной кампании.

– По вашим предположениям, когда примерно Лукашенко может двинуть свои войска на Украину? И какие области нашей страны, в первую очередь, должны быть готовы принимать белорусских "гостей"?

– На сегодняшний день самая большая активность белорусских войск наблюдается в Брестской области Беларуси – напротив Волынской и Ровенской областей Украины. Однако там идет постоянная ротация войск, и нет накопления войск для создания ударной группировки. Это главный признак: как только начнет накапливаться и формироваться ударная группировка, мы сразу поймем, где и в каком месте белорусские войска хотят перейти границу и вторгнуться на нашу территорию. Пока ничего подобного не наблюдается.

– То есть в данной ситуации не будет привязки к каким-либо символическим датам? Путин любит приурочить такие операции к какому-то событию, дате…

– Появилась информация о том, что Российская Федерация готовит 3-ий армейский корпус (танковый) численностью 15,5 тысяч. Его готовность предполагается на середину августа. Также появилась информация, что этот корпус может вторгнуться на территорию Украины с территории Беларуси. И это будет попытка второго похода на Киев.

Насколько эта информация соответствует действительности, сегодня сказать трудно. Пока что наблюдаются лишь попытки сформировать этот корпус в Мулино Нижегородской области на базе 10-ой танковой армии.

– Если белорусские войска начнут участвовать в боевых действиях на территории Украине, то какие задачи перед ними будет ставить Москва? Да и вообще, насколько критично для Путина втягивание Беларуси в войну и почему?

– Для Российской Федерации вступление Беларуси в войну очень критично, потому что РФ начинает потихоньку выдыхаться. Ей нужна помощь в плане отвлечения наших сил на другое направление.

Прежде всего, Путин поставит перед Лукашенко задачу перерезать пути снабжения Украины западной военно-технической помощью. Это в идеале.

А так, по большому счету, Путину все равно, даже если белорусская армия вся убьется о Вооруженные силы Украины прямо на границе Беларуси и Украины.

Главное, чтобы белорусская армия хоть немного украинских сил оттянула с востока Украины.

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– Будет ли целью Ровенская АЭС, чтобы Украину погрузить в энергетический кризис в преддверии зимы?

– Не думаю, что Ровенская АЭС будет целью. Во-первых, мы хорошо охраняем Ровенскую и Хмельницкую АЭС, они находятся рядом. Потому бои за них будут довольно серьезными и кровопролитными. Во-вторых, все-таки речь идет об атомных станциях – играться с огнем возле бочки с бензином неразумно. Даже у Лукашенко не хватит смелости пойти на такой рискованный шаг.

– В Энергодаре АЭС захватили, и России это не помешало…

– Энергодар они брали голыми руками. Фактически сопротивления мы там не оказывали, поскольку на тот момент у нас не хватало войск. Поэтому российские войска просто вошли в Энергодар и захватили станцию практически без единого выстрела. Постреляли немножко, и на этом все закончилось.

– Как на сегодняшний день вы оцениваете состояние белорусской армии? В чем ее очевидные слабые места, в чем – сильные стороны? Часто отмечается высокая дисциплинированность белорусской армии…

– Насчет дисциплинированности не скажу, потому что в белорусской армии царят разные настроения сейчас: там борются антивоенные настроения с военными.

На мой взгляд, техника белорусской армии примерно в таком состоянии, в каком была у России на момент вторжения, то есть она более-менее модернизированная, технически исправная, и белорусские войска этой техникой укомплектованы.

У белорусов есть даже уникальные образцы вооружений, которых практически нет ни у кого в мире, за исключением стран, которые ее купили. Например, реактивная система "Полонез" с дальностью пуска в 200 км – это довольно серьезная система совместного белорусско-китайского производства.

Кроме того, в белорусской армии очень мало контрактников – в большей степени армия Беларуси призывная. А призывники – это не самая надежная часть армии, поскольку они больше склоняются к социальным настроениям, то есть к настроениям в обществе. А в белорусском обществе превалируют антивоенные настроения.

Плюс белорусская армия нигде никогда не воевала.

Вообще, мне до конца не понятно, понимают ли сами белорусы, что до сих пор россияне унижают белорусских военных. Россияне используют их на подхвате, на хозяйственных работах. Убитых российских солдат грузят белорусские солдаты. Раненных российских солдат грузят белорусские солдаты. Отмывают технику от останков человеческих тел и крови тоже белорусские солдаты. Российскую технику, которая приходит в Беларусь на ремонт…

Но, с другой стороны, в белорусских подразделениях есть российские офицеры, которые проводят разъяснительную работу, почему надо воевать с Украиной.

Олег Жданов / Главред

– Насколько я понимаю, группировка белорусских войск весьма немногочисленна, а идея ввязывания Беларуси в войну с Украиной не слишком популярна среди белорусов. Как в этом случае Лукашенко будет проводить мобилизацию или восполнять потери личного состава?

– Политически ситуация во взаимоотношениях Беларуси и России на сегодняшний день такова, что, как только Лукашенко отдаст приказ о наступлении, дальше его уже никто ни о чем спрашивать не будет. Он станет помехой на пути Путина в создании Союзного государства. Кстати, это еще один из предохранителей, почему Лукашенко не отдает приказ о наступлении.

В январе Россия и Беларусь провели учения "Союзная решимость". Темой учений была отработка вопросов системы безопасности Союзного государства. То есть, если белорусская армия вступает в войну на стороне России, она автоматически переходит в подчинение Генштабу Российской Федерации, в единую систему безопасности Союзного государства. И теперь только Лукашенко остается преградой на пути подписания Союзного договора по объединению двух "братских народов".

Так что в воздухе между Россией и Беларусью витают очень серьезные разногласия.

Лукашенко понимает, что когда он отдаст приказ, станет никому ненужным. Пока он не отдал приказ, он может себя чувствовать более-менее уверенно на своем посту. При этом Лукашенко пытается делать параллельно разные заявления: с одной стороны, он говорит, что для того, чтобы Запад не оттяпал западные области Украины, Беларуси, наверное, придется повоевать за западную Украину, а с другой – на встрече с народом буквально через день он говорит, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину, особенно если это будут "нацики". То есть Лукашенко хочет, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вот в какую игру он играет.

На самом деле, Лукашенко просто тянет время, чтобы, как в древневосточной сказке, дождаться, кто первым сдохнет – ишак или эмир.

Так что у Лукашенко очень сложная ситуация в плане отдачи приказа о наступлении на Украину. Кстати, возможно, поэтому появилась информация о том, что 3-ий армейский корпус, который формирует Россия, может войти в Беларусь и вторгнуться в Украину или вместе с белорусской армией, или самостоятельно.

– Коль уж мы упомянули о Союзном государстве… Совсем скоро состоится Форум регионов Союзного государства, в ходе которого пройдет и встреча Лукашенко и Путина – чего от нее ждать, может ли в ходе нее Путин додавить Лукашенко и заставить его согласиться на вступление Беларуси в войну?

– Это будет уже вторая встреча на текущей неделе. Они уже встретились – Лукашенко ездил в Москву. Есть неофициальная информация, что Путин додавил Лукашенко, и тот пообещал (вступить в войну, – ред.). Однако мы не знаем сроков – когда он пообещал это сделать.

Впрочем, Лукашенко уже как-то обещал вступить в войну – 21 марта, однако он так этого и не сделал.

Я думаю, на следующей встрече Союзного государства или ОДКБ Путин будет давить на всех. Ему нужны вооружения, потому что то, что у него хранится, оказалось чистым металлоломом, и он не может воспользоваться этими огромными запасами. Он будет давить, чтобы они, как минимум, дали вооружения или, как максимум, дали войска для войны с Украиной – для того, чтобы захватить Украину и тоже ее принудить войти в состав Союзного государства. Так что он будет формировать новое юридическое лицо на карте Евразии.

Ну, и он будет давить на Лукашенко, дабы он подтвердил все эти обещания вступить в бой.

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– Вопрос по поводу последствий. Вы уже сказали о том, какими могут быть последствия ввязывания Беларуси в войну лично для Лукашенко – он станет, по сути, ненужным России после этого. А для белорусского государства чем может закончиться вся эта история?

– Вся эта история для белорусского государства закончится простым и прямым поглощением Российской Федерацией. Просто придет российский капитал, придет Россия и объявит, что это ее исконная территория, и что это все – большой русский мир.

Но это не будет Советский Союз с колбасой по 2-20, как было когда-то при Брежневе. Это будет сумасшедший экономический упадок, обвал финансов, экономики и всего остального. Если учесть, что Россия уже в состоянии дефолта, да еще и в условиях санкций, то это будет "железный занавес" и жизнь за ним с минимальным продовольственным пайком, как это было в годы Перестройки и развала Советского Союза.

– Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М", с помощью которых можно запускать в том числе ракеты с ядерными боеголовками. С чем связано это решение Путина? Это очередная попытка России запугивать мир ядерной дубинкой, или это своего рода гарантии Лукашенко, чтобы он действовал решительнее и вступал в войну, или что-то другое?

– Тут что-то другое. Потому что никто ничего никому передавать не будет. К тому моменту, когда Путин пообещает передать эти комплексы, республики Беларусь как самостоятельного юридического лица существовать не будет. Это все будет Россией.

Путин никогда в жизни не будет усиливать Лукашенко. Никогда. Он его сейчас не может переубедить, побороть. А если еще Путин даст Лукашенко ядерную боеголовку, то он тем более не заставит Лукашенко подписать договор о Союзном государстве.

Поэтому Путин ничего Лукашенко передавать не будет.

Но возможен такой вариант, что российские войска зайдут на территорию Беларуси и объявят о том, что у них с собой есть ядерное оружие. А дальше, когда все это начнет превращаться в СССР 2.0, Путин скажет: "Так это же наша территория, потому что хотим, то и размещаем, где хотим, там и размещаем".

Олег Жданов / Главред

– Если Лукашенко удастся пропетлять и не ввязаться в эту авантюру. Насколько усложнит реализацию планов Кремля неучастие белорусских войск в войне?

– Это будет настоящим ударом в спину России. В РФ очень рассчитывают на белорусскую армию в плане военного противостояния с ВСУ.

Кроме того, возвращаемся к судьбе Лукашенко – тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить любому стаканчик или половинку.

Так что у Лукашенко очень незавидная судьба – либо его ликвидирует Путин, либо вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении.

– А если Кремль будет действовать "по-хорошему", не ликвидируя Лукашенко, то у Кремля есть еще какие-то доводы и аргументы, после которых Лукашенко не сможет отказать?

– Кремль "по-хорошему" действует до сих пор. И не может "по-хорошему" добиться от Лукашенко слов "да, я введу войска, завтра мы наступаем".

У Лукашенко, кстати, очень сильный КГБ. И сейчас в высшем эшелоне власти Беларуси идет чистка пророссийски настроенных чиновников и военных. То есть Лукашенко прекрасно понимает, с кем и когда нужно бороться: когда нужно бороться с оппозиционерами, а когда – с пророссийскими силами.

Лукашенко также очень тщательно охраняет своих сыновей – и старшего, и младшего. Потому вопрос о том, чтобы выкрасть сына и взять Лукашенко за горло, не стоит.

Плюс, я так понимаю, у Лукашенко есть какой-то козырь, который не дает Путину расправиться с ним сегодня и сейчас.

– Что это может быть, какой козырь?

– Я не знаю, что это может быть. Может быть, козырь в том, что Лукашенко поставил себя таким образом, что он – ключ к стабильности Беларуси. К примеру, если убьют Лукашенко, и в Беларуси начнется бунт, народ выйдет на улицы и захочет демократизации – что Путину делать? Развязывать вторую войну против Беларуси, заливать кровью Минск? Нет, он не сможет этого сделать, у него нет сил. Да и этого никто в мире не поймет. А пока он будет раскачиваться, туда первой прибежит Тихановская вместе с западными деньгами, и Беларусь может просто начать дрейф в сторону Украины, Польши или западного мира.

С другой стороны, Путин не может сломать Лукашенко через колено, чтобы тот отдал приказ о наступлении.

Лукашенко так сформировал политическую ситуацию, что и с ним нельзя, а без него – тем более нельзя.

– Может ли Лукашенко предать Путина и переметнуться на сторону Запада, Украины в обмен на определенные гарантии?

– Так Лукашенко предает Путина постоянно. Он 20 лет водит Путина за нос – 20 лет подписывается Союзное государство.

И сегодня есть данные о том, что Лукашенко постоянно ищет контакты на Западе. Он готов (предать Путина, – ред.) за гарантии личной безопасности и безопасности своей семьи, но при условии сохранения власти.

Пока еще Лукашенко держится за власть. И только по этой причине Запад не идет на контакты с ним. Но Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина.

Если Лукашенко на Западе пообещают, что он останется главой какого-нибудь госсовета или номинальным главой государства, поверьте, завтра политика Беларуси будет абсолютно другой. И завтра Лукашенко действительно может постараться вытолкать российские войска с территории Беларуси, тем более, их там сейчас не особо много.

Как говорил один мой заместитель по политической части, все для победы, вплоть до предательства. На мой взгляд, это – лозунг Лукашенко, и он действует в соответствии с этим лозунгом.

– А такой сценарий сегодня выглядит скорее фантастическим или реалистичным?

– Он – реален. Но пока что он невыполним из-за условий. Запад сегодня настроен более жестко и не готов идти ни на какие компромиссы и уступки. Запад стремится показать свою силу. Получается, что Запад хочет показать свою силу на Путине, но тут влезает Лукашенко и говорит: "Давайте, договоритесь со мной". Ему отвечают: "Нет, парень. Либо мы тебя давим, как курицу давит каток, и Беларусь становится демократической, либо отойди в сторону, и дальше продолжаем борьбу".

Сегодня Запад не готов к компромиссам, а Лукашенко хочет очень большой компромисс – сохранение себя во власти.

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