Все оккупанты вышли с территории ЧАЭС

ЧАЭС / Интерфакс-Украина

На территории украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет российских войск.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Это случилось на 36 день войны – все это время оккупанты удерживали контроль над станцией", говорится в сообщении.

На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится.

Предварительно ориентировочно в 19:39 в ведомстве сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.

При этом, российские войска они взяли с собой украинских нацгвардейцев, которые обороняли станцию в начале полномасштабного вторжения.

Сообщается, что россияне держали их в плену с 24 февраля и забрали с собой, отступая на территорию Беларуси.

С Чернобыльской АЭС забрали наших парней, наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали, их забрали в автомобили и увезли,– сообщил на брифинге мэр Славутича Юрий Фомичев.

Фомичев заметил, что это было предполагаемое действие. Возможно, пограничников удастся вернуть во время большого обмена между Украиной и Россией.

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Он попросил родных и близких набраться терпения и сохранять спокойствие.

Напомним, в Пентагоне заявили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

Ранее сообщалось, что российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и вырывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля – Рыжем лесу – массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.

Также в ВСУ ранее заявили, что российские захватчики значительную часть боеприпасов хранят непосредственно вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Из-за этого сохраняется риск повреждения изоляционных сооружений, а в таком случае в атмосферу неизбежно попадет значительное количество радиоактивной пыли. Это угрожает как Украине, так и всей Европе.

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