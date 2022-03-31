Все оккупанты вышли с территории ЧАЭС

Предварительно ориентировочно в 19:39 в ведомстве сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.
На территории украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет российских войск.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Это случилось на 36 день войны – все это время оккупанты удерживали контроль над станцией", говорится в сообщении.
На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится.
Предварительно ориентировочно в 19:39 в ведомстве сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.
При этом, российские войска они взяли с собой украинских нацгвардейцев, которые обороняли станцию в начале полномасштабного вторжения.
Сообщается, что россияне держали их в плену с 24 февраля и забрали с собой, отступая на территорию Беларуси.
С Чернобыльской АЭС забрали наших парней, наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали, их забрали в автомобили и увезли,– сообщил на брифинге мэр Славутича Юрий Фомичев.
Фомичев заметил, что это было предполагаемое действие. Возможно, пограничников удастся вернуть во время большого обмена между Украиной и Россией.
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Он попросил родных и близких набраться терпения и сохранять спокойствие.
Напомним, в Пентагоне заявили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.
Ранее сообщалось, что российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и вырывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля – Рыжем лесу – массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.
Также в ВСУ ранее заявили, что российские захватчики значительную часть боеприпасов хранят непосредственно вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Из-за этого сохраняется риск повреждения изоляционных сооружений, а в таком случае в атмосферу неизбежно попадет значительное количество радиоактивной пыли. Это угрожает как Украине, так и всей Европе.
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