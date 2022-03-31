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"У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль

31 марта 2022, 11:38

Часть российских захватчиков получила серьезное радиационное облучение.

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В МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль / Reuters, Facebook Вадим Денисенко

В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали информацию о том, что Россия выводит часть своих войск с территории Чернобыльской атомной электростанции.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, для такого шага РФ есть две причины. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Первая причина – это ротация, вторая – то, что часть российских военных действительно могла получить реальное облучение.

По словам Денисенко, российские орки не ожидали, что попадут в такую ситуацию, поэтому среди них, очевидно, началась паника.

"Я думаю, что там, очевидно, всё же паника. Я думаю, что там понимание, что эти солдаты попали в ситуацию, которой они даже теоретически не ожидали. И то, что семь микроавтобусов были завезены в радиологический университет в Гомеле, приводит к паническим настроениям среди того контингента, который находится непосредственно в Чернобыле или возле него", – сказал советник главы МВД.

Однако пока ситуация с размещением в зоне ЧАЭС тяжелого вооружения россиян не изменилась, также там остаются склады с боеприпасами.

"Но в то же время, насколько я понимаю, склады с боеприпасами никто не забирает. Никакой серьезной смены по тяжелому вооружению россияне там не проводят", – отметил Денисенко.

Напомним, в Пентагоне заявили, что российские войска начали выходить из Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

Ранее сообщалось, что российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и вырывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля – Рыжем лесу – массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.

Также в ВСУ ранее заявили, что российские захватчики значительную часть боеприпасов хранят непосредственно вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Из-за этого сохраняется риск повреждения изоляционных сооружений, а в таком случае в атмосферу неизбежно попадет значительное количество радиоактивной пыли. Это угрожает как Украине, так и всей Европе.

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