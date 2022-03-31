"Россияне – хуже фашистов во Вторую мировую": орки уничтожили дом 92-летней пенсионерки

Российские оккупанты разбомбили дом 92-летней пенсионерки в Ирпене/ Скрин из видео

Российские захватчики разбомбили в Ирпене дом 92-летней пенсионерки Анны Евдокимовой. Женщина пережила нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны, и говорит, что россияне воюют "хуже бандитов".

Из-за бомбежки, которая уничтожила ее дом, первую ночь пенсионерке пришлось ночевать прямо на камнях. Об этом бабушка Анна рассказала каналу "Настоящее время".

"Третью войну переживаю. 92 года мне. Проработала всю жизнь, а теперь надо страдать на белом свете. Первую ночь ночевали на камнях. Это не война, это бандит натурально воюет. Натуральный бандит, всей прессе так буду говорить", – говорит Анна Евдокимова.

Пенсионерка назвала россиян хуже фашистов.

"Немец воевал – побомбил, ушел, и всё. А мы работали сразу. А это – натуральный фашист, люди добрые. Он хуже фашистов. Бандит, что тебе надо от Украины?" – говорит бабушка Анна.

Разбомбленный дом пенсионерки/ Скрин с видео

Ранее мэр Ирпеня рассказал, что, по предварительным данным, в городе могли погибнуть до 300 гражданских и 50 военных. Он отметил, что многие погибли под завалами, однако их еще не разбирали.

Напомним, украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков 28 марта. Однако городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это пока опасно.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень и рассказал, что украинские военные оттесняют захватчиков от Киева.

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